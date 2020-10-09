Стали известны результаты ПЦР-тестов на COVID-19 прибывших в РК авиапассажиров

О результатах исследования рассказал главный государственный санитарный врач на транспорте. Садвакас Байгабулов рассказал о результатах ПЦР-тестов авиапассажиров, которые были помещены на карантин 6 и 7 октября, передает Today.kz.

По словам главного санврача на транспорте, 893 гражданина Казахстана, прибывшие 6 и 7 октября авиарейсами без ПЦР-тестов на COVID-19, для сдачи анализов были помещены на двухдневный карантин в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актау, Актобе, Атырау, Уральске.

«Все результаты ПЦР-анализа у прибывших авиапассажиров без справок отрицательные», — сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте.

6 и 7 октября со справками о ПЦР-анализах прибыли в Казахстан 2 925 авиапассажиров, то есть более 70%.

Сегодня из аэропорта Нур-Султана в стационарный карантин поместили 101 прибывшего пассажира.

Напомним, все прибывшие в РК авиарейсами из-за рубежа проходят термометрию, анкетирование и представляют справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан. Лица, не являющиеся гражданами РК, при отсутствии справки к въезду не допускаются.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.