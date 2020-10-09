Стали известны результаты ПЦР-тестов на COVID-19 прибывших в РК авиапассажиров

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О результатах исследования рассказал главный государственный санитарный врач на транспорте. Садвакас Байгабулов рассказал о результатах ПЦР-тестов авиапассажиров, которые были помещены на карантин 6 и 7 октября, передает Today.kz.
По словам главного санврача на транспорте, 893 гражданина Казахстана, прибывшие 6 и 7 октября авиарейсами без ПЦР-тестов на COVID-19, для сдачи анализов были помещены на двухдневный карантин в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актау, Актобе, Атырау, Уральске.
«Все результаты ПЦР-анализа у прибывших авиапассажиров без справок отрицательные», — сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте.
6 и 7 октября со справками о ПЦР-анализах прибыли в Казахстан 2 925 авиапассажиров, то есть более 70%.
Сегодня из аэропорта Нур-Султана в стационарный карантин поместили 101 прибывшего пассажира.
Напомним, все прибывшие в РК авиарейсами из-за рубежа проходят термометрию, анкетирование и представляют справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан. Лица, не являющиеся гражданами РК, при отсутствии справки к въезду не допускаются.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области