Стали известны самые популярные имена в июне

zakon.kz
Самые популярные имена мальчиков и девочек в июне 2022 года назвали в Бюро национальной статистики, сообщает zakon.kz.
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Так, для мальчиков в июне родители выбирали имена:
Алихан
Айсултан
Алдияр
Омар
Арсен
Али
Алан
Амир
Алинур
Мухаммед
Нурислам
Ибрагим
Ислам
Девочек называли:
Медина
Айлин
Айша
Асылым
Раяна
Аяла
Томирис
Амина
Сафия
Айым
Айзере
Айару
Мариям
Жасмин
Ясина
Между тем с января по апрель 2022 года в Казахстане родилось 127 тысяч малышей, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, – 137,4 тыс. детей.
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