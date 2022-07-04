Стали известны самые популярные имена в июне

Самые популярные имена мальчиков и девочек в июне 2022 года назвали в Бюро национальной статистики, сообщает zakon.kz.

Так, для мальчиков в июне родители выбирали имена:

Алихан

Айсултан

Алдияр

Омар

Арсен

Али

Алан

Амир

Алинур

Мухаммед

Нурислам

Ибрагим

Ислам

Девочек называли:

Медина

Айлин

Айша

Асылым

Раяна

Аяла

Томирис

Амина

Сафия

Айым

Айзере

Айару

Мариям

Жасмин

Ясина

Между тем с января по апрель 2022 года в Казахстане родилось 127 тысяч малышей, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, – 137,4 тыс. детей.

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