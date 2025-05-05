На сегодняшнем городском совещании аким города озвучил сроки проведения плановых работ по гидравлическим испытаниям тепловых сетей, в связи с которыми по городу будут отключать воду.
График работ следующий:
С 12 мая по 2 июня — ТЭЦ и котельная №3
С 18 мая по 27 мая — БМК-92 и БМК-93 в мкрн. Юбилейном
С 19 мая по 28 мая — котельная №12 в мкрн. Аэропорт
С 20 мая по 29 мая — котельная в мкрн. Кунай
Со 2 июня по 9 июня — ТЭЦ-2
Со 2 июня по 3 июня — котельная ЖК «Жулдыз», котельная мкрн. «Береке»
Со 2 июня по 11 июня — котельная ЖК «Алтын Арман»
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