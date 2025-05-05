На сегодняшнем городском совещании аким города озвучил сроки проведения плановых работ по гидравлическим испытаниям тепловых сетей, в связи с которыми по городу будут отключать воду.

График работ следующий:



С 12 мая по 2 июня — ТЭЦ и котельная №3

С 18 мая по 27 мая — БМК-92 и БМК-93 в мкрн. Юбилейном

С 19 мая по 28 мая — котельная №12 в мкрн. Аэропорт

С 20 мая по 29 мая — котельная в мкрн. Кунай

Со 2 июня по 9 июня — ТЭЦ-2

Со 2 июня по 3 июня — котельная ЖК «Жулдыз», котельная мкрн. «Береке»

Со 2 июня по 11 июня — котельная ЖК «Алтын Арман»



30-градусную жару прогнозируют синоптики В предстоящие дни погоду республики будет формировать Южный циклон, с которым ожидается неустойчивый характер погоды....