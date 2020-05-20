Стали известны участники жилищной программы «5-10-20»

Стать участником программы «5-10-20» смогут люди из числа очередников. Они будут претендовать на жилье, если сумма дохода на каждого члена их семьи не превысит 101 тысячу тенге, передает alau.kz

Жилищная программа «5-10-20» начинает обретать очертания. Стало известно, кто может стать ее участником. Об этом на столичном брифинге рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития страны.

«Граждане, имеющие доход до 3,1 прожиточных минимума на каждого члена семьи получат жилье по новой программе «5-10-20». А вот граждане имеющие доход свыше, чем 3,1 прожиточных минимума на каждого члена семьи будут участвовать в программах банков второго уровня «7-20-25»,»- сообщил Бейбут Атамкулов, министр индустрии и инфраструктурного развития.

3,1 прожиточных минимума — это 101 270 тенге. Такая сумма стала гранью между участниками двух государственных программ. Для участия в «5-10-20» доход, не превышающий указанную сумму, должен присутствовать последние полгода. А кроме того, заявителю важно стоять в очереди на жилье в акимате. Тогда он сможет подать заявление через «Жилстройсбербанк». А вот о том, какую жил.площадь ему предложат, рассказали представители министерства индустрии и инфраструктурного развития на своей странице в социальных сетях:

«Жилье можно приобрести в новых жилых объектах, как построенных в рамках программы «Нұрлы жер», так и у частных застройщиков. Максимальная сумма займа зависит от региона РК»

Если человек решит приобрести первичное жилье у частного застройщика, то максимальная сумма займа в нашем регионе не будет превышать 12 миллионов тенге. Но очередник может выбрать также кредитные дома или квартиры, построенные акиматами. В этом случае для Костанайской области также установлен ценовой предел. Он составляет 160 тысяч тенге за 1 квадратный метр. Стоит отметить особенность программы «5-10-20». Она касается ее возможных участников наряду с основными, то есть с очередниками. Информация об этом также появилась на официальной странице министерства:

«В случае недобора заявителей на реализуемое жилье среди очередников местных исполнительных органов, Жилстройсбербанк осуществляет отбор без применения балльной системы согласно своим внутренним документам, в том числе среди вкладчиков Жилстройсбербанка, не являющихся очередниками местных исполнительных органов»

Очередникам по программе «5-10-20» отдается преимущество. Планируется, что распределение жилья произойдет между всеми, кто состоит в действующих списках акиматов. На данный момент разработка программы «5-10-20» все еще продолжается.

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