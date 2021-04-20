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Стало чуть больше. Оперштаб обновил данные по коронавирусу в Костанайской области

Фото из открытых источников

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

19 апреля в Костанайской области зарегистрирован 31 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,21%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 16, г.Рудный — 7, г.Аркалык – 3, Мендыкаринский район -2, Костанайский район – 2, Федоровский район 1 случай.

24 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных, 25 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 19 апреля 2021г зарегистрировано 14426 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 13751.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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