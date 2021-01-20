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Стало чуть меньше. Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

фото www.gazeta.ru

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

19 января в Костанайской области зарегистрировано 68 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.

Заболевшие: 38 жителей г. Костанай, 14 – г.Рудный, 8 – Костанайского района, по 2 случая среди жителей г.Лисаковск, Карасуского, Карабалыкского районов, по 1 случаю – Аулиекольского и Сарыкольского районов.

59 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 55 с симптомами заболевания, 13 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 19 января 2021г зарегистрировано 8811 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 7784.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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