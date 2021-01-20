Стало чуть меньше. Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

фото www.gazeta.ru
Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
19 января в Костанайской области зарегистрировано 68 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.
Заболевшие: 38 жителей г. Костанай, 14 – г.Рудный, 8 – Костанайского района, по 2 случая среди жителей г.Лисаковск, Карасуского, Карабалыкского районов, по 1 случаю – Аулиекольского и Сарыкольского районов.
59 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 55 с симптомами заболевания, 13 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 19 января 2021г зарегистрировано 8811 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 7784.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области