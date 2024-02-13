Стало известно, будет ли повышаться НДС в Казахстане

По поручению главы государства повышения ставки налога на добавленную стоимость не будет, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, передает Zakon.kz.

Олжас Бектенов на заседании правительства озвучил решение по ставке НДС.

«По поручению главы государства повышение ставки налога на добавленную стоимость не будет», — сказал он.

По его словам, Миннацэкономики и Министерству финансов нужно обеспечить качественное планирование как расходных, так и доходных частей республиканского бюджета.

«Здесь важно принять действенные меры по совершенствованию налогового и таможенного администрирования в первую очередь за счет цифровизации», — отметил глава кабмина.

Поручил он также усилить финансовую дисциплину, исключить непродуктивные расходы и повысить эффективность расходов бюджета.

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