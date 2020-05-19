Стало известно, как заразились коронавирусом сотрудники колонии «Черный беркут» в Костанайской области

В Житикаринской колонии УК 161/3 выявили сразу 25 заболевших коронавирусом. Все они сотрудники колонии. Вирус попал в закрытое учреждение через курсанта, который проходил там практику, передает alau.kz

Обязательный скрининг на коронавирус позволил выявить в Костанайской области сразу пару десятков заболевших. Все случаи зафиксировали в житикаринской колонии УК 161/3. Она более известна, как «Черный беркут», где отбывают наказание пожизненно заключенные. Так как учреждение закрыто, то оно попало в категорию обязательно тестируемых. По результатам оказалось, что инфицированы были лишь сотрудники. Ни одного заболевшего осужденного среди них не было.

«Мы обследовали в течение 2-х дней 203 сотрудника и буквально в течение вчерашнего вечера и сегодняшнего утра к нам пришли результаты: 25 заболевших мы выявили среди сотрудников данного учреждения инфицированных пациентов,»- сообщил Орал Бекмагамбетов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

В число 203 человек, проверенных на вирус, вошли 87 сотрудников колонии, люди находящиеся в охранном периметре и вероятные контактируемые с ними. Есть среди протестированных и часть осужденных. Однако всех отбывающих наказание, а их в колонии 287, решили не проверять. По мнению сотрудников департамента, они достаточно изолированы, что не допускает распространения коронавируса. В само же закрытое учреждение инфекция попала через практиканта.

«Это было со стороны курсанта, который проходил практику. И соответственно данный курсант имел контакт с больным отцом. Отец заразил курсантку, а она в инкубационном периоде проходила практику. И вот оттуда. Было проведено эпидемиологическое расследование, и четко вопрос был прослежен,»- рассказал Орал Бекмагамбетов.

Болезнь у большинства инфицированных протекала бессимптомно. Лишь у 2 из 25 заболевших были насморк и першение в горле. Сейчас все 25 человек госпитализированы в инфекционное отделение Житикаринской районной больницы. Остальные протестированные с отрицательным результатом будут направлены на домашний или стационарный карантин. Однако на работу учреждения сокращение числа сотрудников не повлияет. Туда уже направлены резервные силы.

«Скажу честно, если бы у нас не было возможности лабораторной диагностики, на сегодняшний день может быть вялотекущее так и шло. Мы бы выявляли по 2 человека, по 1, у которых выявлялись симптомы и так далее. Но здесь наши возможности, как говорится, усилились,»- сказал руководитель департамента.

Говоря об усилении, руководитель департамента имеет в виду открытие в регионе 2-х новых лабораторий для определения COVID-19 в дополнение к уже 2-м существующим. Они открыты на прошлой неделе и расположены в Костанае на базе КГУ и лаборатории Олимп. Кроме «Черного беркута» специалисты провели тестирование и в костанайском УК 161/1. Там инфицированных коронавирусом выявлено не было.

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