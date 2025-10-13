В Казахстане подготовлен проект приказа министра финансов «Об установлении Правил взаимодействия органов госдоходов и Национального банка по предоставлению информации и сведений по валютным операциям». Документ опубликован для обсуждения на портале «Открытые НПА».
Что изменится
Согласно проекту, Нацбанк будет передавать в Комитет государственных доходов данные о валютных операциях свыше 50 тысяч долларов, включая бестоварные сделки, доходы нерезидентов и операции участников Международного финансового центра «Астана».
Такие меры разработаны во исполнение пункта 4 статьи 53 Налогового кодекса и направлены на создание единой системы обмена информацией между ведомствами.
Зачем это нужно
Как отмечается в пояснении к документу, цель изменений — предотвратить незаконный вывод капитала и сократить число фиктивных валютных операций.
Налоговые органы получат оперативный доступ к информации о крупных валютных сделках, что позволит эффективнее отслеживать подозрительные транзакции.
Обсуждение проекта
Публичное обсуждение проекта приказа на портале «Открытые НПА» продлится до 28 октября 2025 года. Полный текст документа пока не раскрыт.
