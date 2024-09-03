Стало известно, какие выплаты вырастут в РК с 1 января 2025 года

Фото ALAU.KZ/ Н.Луговской
Минтруда подготовило постановление правительства «О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2025 года», сообщает Zakon.kz.
Так, с 1 января 2025 года производится повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5% от размера получаемых социальных выплат.
Постановление будет введено в действие не ранее 1 января 2025 года.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 сентября.