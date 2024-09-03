Стало известно, какие выплаты вырастут в РК с 1 января 2025 года

Минтруда подготовило постановление правительства «О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2025 года», сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2025 года производится повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5% от размера получаемых социальных выплат.

Постановление будет введено в действие не ранее 1 января 2025 года.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 сентября.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.