USD 482.53
EUR 533.77
RUB 5.41
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Стало известно, какие выплаты вырастут в РК с 1 января…

Стало известно, какие выплаты вырастут в РК с 1 января 2025 года

Фотография для новости Стало известно, какие выплаты вырастут в РК с 1 января 2025 года

Фото ALAU.KZ/ Н.Луговской

Минтруда подготовило постановление правительства «О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2025 года», сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2025 года производится повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5% от размера получаемых социальных выплат.

Постановление будет введено в действие не ранее 1 января 2025 года.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 сентября.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Казахстанский эксперт назвал проблемы, которые нужно решить новому министру спорта РК