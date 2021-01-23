Стало известно, когда казахстанские студенты смогут вылететь в Россию на учебу

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В Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 заявили, что решили проблему казахстанских студентов, которые не могут вылететь на учебу в Россию, передает Tengrinews.kz.
«Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана был рассмотрен и положительно решен вопрос организации чартерного рейса для вылета студентов на учебу в Российскую Федерацию», — говорится в комментарии МВК.
Сообщается, что со стороны казахстанской стороны никаких препятствий для вылета студентов не возникало.
«По решению российской авиакомпании, которая выполняет указанный чартерный рейс, вылет перенесен на 27 января», — отметили в комиссии.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области