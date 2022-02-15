Стало известно, когда начнётся приём заявок на субсидирование арендного жилья

Цифровую платформу по приёму заявок на субсидирование арендного жилья запустят в пилотном режиме с 15 марта. Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал В Казахстане с 5 апреля начнётся приём заявок на субсидирование арендного жилья, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства, передает informburo.kz

«Тестовую версию цифровой платформы мы планируем в пилотном режиме запустить с 15 марта. Платформа предполагает подачу заявки с помощью ЭЦП и автоматическую проверку соответствия заявителя требованиям. Проверка будет проводиться с помощью интеграции с государственными базами данных», – сообщил Каирбек Ускенбаев.

Создать платформу поручил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Надо начать приём заявок по этой системе, и я даю поручение не затягивать этот вопрос и не позднее 1 мая завершить и доложить, как выполняется эта работа», – говорил Касым-Жомарт Токаев.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК разработало механизм адресной жилищной помощи гражданам с доходом ниже одного прожиточного минимума: 50% – выплачивает государство, оставшиеся 50% – получатель.

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