Стало известно, когда начнётся приём заявок на субсидирование арендного жилья

kn.kz
Цифровую платформу по приёму заявок на субсидирование арендного жилья запустят в пилотном режиме с 15 марта.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
В Казахстане с 5 апреля начнётся приём заявок на субсидирование арендного жилья, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства, передает informburo.kz
«Тестовую версию цифровой платформы мы планируем в пилотном режиме запустить с 15 марта. Платформа предполагает подачу заявки с помощью ЭЦП и автоматическую проверку соответствия заявителя требованиям. Проверка будет проводиться с помощью интеграции с государственными базами данных», – сообщил Каирбек Ускенбаев.
Создать платформу поручил президент Касым-Жомарт Токаев.
«Надо начать приём заявок по этой системе, и я даю поручение не затягивать этот вопрос и не позднее 1 мая завершить и доложить, как выполняется эта работа», – говорил Касым-Жомарт Токаев.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК разработало механизм адресной жилищной помощи гражданам с доходом ниже одного прожиточного минимума: 50% – выплачивает государство, оставшиеся 50% – получатель.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: