Стало известно, когда отключат горячую воду в Костанае

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ГКП “КТЭК” сообщает сроки проведения работ по останову теплоисточников для ремонта оборудования и проведения испытаний магистральных тепловых сетей на повышенное давление после окончания отопительного сезона.
Просьба к жителям города Костаная: в момент проведения испытаний трубопроводов соблюдать осторожность при нахождении у надземно проложенных теплотрасс.
Останов оборудования теплоисточников — с 11 мая по 14 июня 2021 года (включительно).
Дни проведения испытаний тепловых сетей:
- 12, 13 мая — подключенных от ТЭЦ (центральная часть города)
- 18 мая — подключенных от котельной №3 (южная часть города)
- 01 июня — подключенных от котельной №2 (северная часть города).
Владельцам зданий и сооружений, а также организациям, обслуживающим жилые и коммунально-бытовые здания, расположенные в зоне опрессовки, заблаговременно и надежно отключить внутренние сети теплоснабжения зданий во избежание разрывов трубопроводов и отопительных приборов.
Приносим свои извинения потребителям горячей воды за причинённые неудобства.
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