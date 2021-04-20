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Стало известно, когда отключат горячую воду в Костанае

inform.kz

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ГКП “КТЭК” сообщает сроки проведения работ по останову теплоисточников для ремонта оборудования и проведения испытаний магистральных тепловых сетей на повышенное давление после окончания отопительного сезона.

Просьба к жителям города Костаная: в момент проведения испытаний трубопроводов соблюдать осторожность при нахождении у надземно проложенных теплотрасс.

Останов оборудования теплоисточников — с 11 мая по 14 июня 2021 года (включительно).

Дни проведения испытаний тепловых сетей:

  • 12, 13 мая — подключенных от ТЭЦ (центральная часть города)
  • 18 мая — подключенных от котельной №3 (южная часть города)
  • 01 июня — подключенных от котельной №2 (северная часть города).

Владельцам зданий и сооружений, а также организациям, обслуживающим жилые и коммунально-бытовые здания, расположенные в зоне опрессовки, заблаговременно и надежно отключить внутренние сети теплоснабжения зданий во избежание разрывов трубопроводов и отопительных приборов.

Приносим свои извинения потребителям горячей воды за причинённые неудобства.

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