Согласно проекту приказа министра энергетики, предельная оптовая цена на сжиженный газ увеличится с 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну. Это решение обусловлено необходимостью покрытия убытков производителей, так как текущая себестоимость производства составляет от 65 до 75 тысяч тенге за тонну.

Министерство отмечает, что у заводов-производителей накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ремонтов. Потребление сжиженного газа продолжает расти: с 1,8 миллиона тонн в 2022 году до прогнозируемых 2,4 миллиона тонн в 2024 году.

В связи с этим предельная розничная цена увеличится в пределах от 6 до 21 тенге в зависимости от региона.

Вместе с тем в Казахстане могут отменить регулирование цен на бензин и дизель. Как объясняют в Минэнерго, государственное регулирование цен привело к тому, что Казахстан стал страной с наименьшей стоимостью ГСМ среди соседних стран, «что приводит к высоким рискам перетоков и «серого» экспорта нефтепродуктов в данные страны и провоцирует дефицит».

Как отмечают в министерстве, в Казахстане цена бензина АИ-92 за литр составляет 205 тенге, в России — 288 тенге, в Кыргызстане — 385 тенге, в Узбекистане — 489 тенге. Дизельное топливо в Казахстане стоит 295 тенге за литр, в Российской Федерации — 355 тенге, в Кыргызстане — 427 тенге, в Узбекистане — 528 тенге.

Таким образом цена на сжиженный нефтяной газ в Казахстане остается одной из самых низких среди стран СНГ.