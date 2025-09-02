Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка в Костанае 6 сентября.

Место проведения: центральная площадь «Сити Центр».

Начало: 9:00

В продаже свежие овощи, фрукты, мясо, мёд, молочная продукция и многое другое.

