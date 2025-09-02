 Ya Metrika Fast
Стало известно, когда в Костанае пройдет сельскохозяйственная ярмарка

— Сегодня, 11:12
Изображение для новости: Стало известно, когда в Костанае пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Фото взято с сайта portkkm.ru

Информацию о проведении ярмарки предоставили в акимате Костаная. 

Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка в Костанае 6 сентября.

Место проведения: центральная площадь «Сити Центр».

Начало: 9:00

В продаже свежие овощи, фрукты, мясо, мёд, молочная продукция и многое другое.



