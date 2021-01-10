Стало известно, когда запустят ветряную электростанцию

Сооружение возводят в Костанайском районе. Ветряная электростанция мощностью 50МВт будет состоять из 16 матч, сообщает региональная служба коммуникаций Костанайской области

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На сегодняшний день установлено 7 мачт, мощностью 3,2 МВт каждая.

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«Со 2 января возобновлены отделочные работы в административно-бытовом комплексе, где задействованы 12 человек. Я поручил своевременно и качественно завершить все запланированные работы», — отметил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

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Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июль 2021 года.

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