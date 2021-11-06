Стало известно количество детей подлежащих вакцинации от коронавируса в Костанайской области

Со дня на день в регионе появится четыре морозильные камеры для хранения Pfizer. Сегодня уже известна и численность людей, подлежащих вакцинации Pfizer-это 66 тысяч человек, и 48 тысяч из них — дети.

Костанайская область готовится к поставке вакцины Pfizer. Накануне стало известно, что в страну вакцину поставят с 8 по 14 ноября, а после она будут распределена по регионам. Сейчас же ведутся разъяснительные работы, собираются информированные согласия с родителей, которые не против того, чтобы их детей провакцинировали. Сколько родителей согласились, пока неизвестно, но заместитель руководителя управления здравоохранения, отметила, что после 10 числа управление образования передаст списки, и тогда станет известно точное количество.

«До 10 ноября мы ожидаем поставку 4 морозильных оборудований для хранения вакцины Pfizer. Где-то после 10 ноября мы ожидаем, поставку вакцины Pfizer, примерное количество у нас подлежащего вакцинации 66690 человек»

За минувшие сутки в Костанайской области подтверждено 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди них 25 детей. В целом, по словам Анжелы Бексултановой, в последнее время отмечается рост заболеваемости.

«У нас есть рост заболеваемости коронавиручной инфекции как среди детей, так и среди взрослых. В том числе мне бы хотелось сказать, что в настоящий момент у нас в реанимационном отделении находится 5 беременных женщин с коронавирусной инфекцией, среди них у нас одна в тяжелом состоянии. Критическая карта заполнена и направлена в минисетрство здравоохранения.»

Вакцинировать детей намерены в школах. Кстати, вакцина Pfizer также как и все остальные вакцины, ставится в два этапа с интервалом 2- 4 недели. А с одной ампулы возможно провакцинировать — 6 человек, с этим по мнению Анжелы Бексултановой, проблем возникнуть не должно.

«Управления образования сейчас собирает информированные согласия у родителей, которые подлежат вакцинации. Согласно метод.рекомендациям у нас будет вакцинация начинаться с 16 лет, 17, в последующем 15,14. Соотвественно, это будет организованные коллективы, значит соберем необходимое количество сразу проведем вакцинацию»

Ожидается, что в область поставят около 133 тысяч доз вакцины Pfizer.

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