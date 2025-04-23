Стало известно, кому в Казахстане повысят зарплаты





В Казахстане в течение ближайших четырёх лет планируют повысить зарплаты работникам ряда отраслей. О мерах, предусмотренных Комплексным планом по повышению доходов населения на 2026–2029 годы, Министерство национальной экономики сообщило в ответ на запрос BAQ.KZ.

Документ предусматривает сокращение разницы в оплате труда, а также повышение минимальной и средней заработной платы в отдельных секторах экономики.

В первую очередь рост доходов должен затронуть производственный персонал коммунальных предприятий. Речь идёт о работниках электро- и теплоэнергетики, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Повышение доходов также предусмотрено для работников сельского хозяйства.

«В план также включено повышение доходов работников сельскохозяйственной отрасли. Это предполагается обеспечить за счёт модернизации производства, внедрения новых технологий, повышения производительности труда и развития кооперации», — сообщили в министерстве.

Кроме того, в регионах под председательством акимов планируется развивать социальное партнёрство с руководителями крупных промышленных предприятий. Повышение зарплат производственного персонала намерены закреплять в коллективных договорах. При этом рост оплаты труда должен опережать инфляцию на 2–3 процентных пункта.

Меры также распространятся на крупные и средние предприятия, торговые сети, государственную и гражданскую службу.

Таким образом, в 2026–2029 годах доходы казахстанцев планируют увеличивать как за счёт прямого повышения зарплат, так и благодаря росту производительности труда и договорённостям между государством, работодателями и работниками.

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