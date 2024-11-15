Всего на минуту: 13 детей выпали из окон в Костанайской области





Последний случай выпадения ребёнка из окна в Костанайской области произошёл 4 августа в Аркалыке. Пострадал мальчик 2025 года рождения, который остался без присмотра взрослых.

Как сообщили в ДЧС региона, ребёнок выпал из окна квартиры, расположенной на первом этаже. Его госпитализировали с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». Состояние мальчика оценивалось как стабильное.

С начала 2026 года в Костанайской области зарегистрировали уже 13 случаев выпадения детей из окон. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Столько же подобных происшествий было зафиксировано за весь прошлый год, при этом три из них закончились гибелью детей.

Если в 2025 году больше всего таких случаев произошло в Рудном — пять, то с начала этого года там пострадал один ребёнок. По три факта зарегистрировали в Костанае, Житикаре и Лисаковске, ещё два — в Аркалыке.

По словам начальника управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Костанайской области Асхата Кущегулова, главными причинами происшествий остаются открытые окна и отсутствие защитных ограничителей.

Особую опасность представляют москитные сетки. Они создают ложное ощущение безопасности: ребёнок может опереться на сетку, однако она не рассчитана на его вес и легко выпадает вместе с ним.

Добраться до подоконника малышам нередко помогает стоящая рядом мебель — стулья, кровати, диваны и тумбы. Маленький ребёнок ещё не способен оценить высоту и последствия падения, но может забраться к окну буквально за несколько минут, пока взрослые отвлеклись на бытовые дела.

В ДЧС подчёркивают, что даже закрытая створка не гарантирует безопасности, если ребёнок умеет самостоятельно открывать окно. Заблуждения о том, что малыш ещё слишком мал или что его можно оставить одного «всего на минуту», способны привести к трагедии.

Наиболее эффективной защитой специалисты называют оконные блокираторы и специальные замки. С начала года сотрудники ДЧС бесплатно установили в домах жителей области 62 таких устройства.

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