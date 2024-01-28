Стало известно, кто предстанет перед судом по делу о гибели девочки на пенной вечеринке в Костанайской области

О завершении расследования уголовного дела, которое вызвало широкий общественный резонанс, сообщили сотрудники прокуратуры Костанайской области. Оно связанно с проведением в Узункольском районе культурно-массового мероприятия.

25 августа 2023 года в райцентре по поводу Дня молодежи, была устроена пенная вечеринка. В ходе неё 9-летняя девочка потеряла сознание. Из-за пены, падение ребенка заметили не сразу, но, когда обнаружили, оказали неотложную медицинскую помощь, госпитализировали девочку в районную больницу, и позже перевезли в областную детскую. Во время её бессознательного пребывания там, сотрудники учреждения ежедневно проводили телемедицинские консультации со столичными врачами. Специалисты через несколько дней и сами прибыли из Астаны, для очной консультации и оценки состояния ребенка. Но, не смотря на все усилия, через три недели девочка скончалась.

«Не были соблюдены правила электрической безопасности, в результате несовершеннолетняя получила удар током. Каких-либо лиц, которые получили травмы аналогичного характера не установлены. Давать оценку проведенным медицинским действиям мы не можем, но, по крайней мере, со стороны уполномоченных органов, был принят полный объем необходимой помощи», — говорит старший прокурор управления аппарата прокуратуры Костанайской области Багдат Есекеев.

Досудебное расследование проводилось сотрудниками полиции, но его ход контролировался представителями областной прокуратуры. Были проведены соответствующие экспертизы. В итоге подозреваемым лицом был признан один человек. Как сообщили нам родители девочки, это девушка, исполняющая на тот момент обязанности руководителя Молодежного ресурсного центра, который и провел конкурс на проведение мероприятия.

«Уголовное дело поступило с обвинительным актом по статье 306 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это «Выполнение выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в ходе которого погиб человек. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет», — сообщил Багдат Есекеев.

Дело рассмотрит Узункольский районный суд. Начало процесса намечено на 1 февраля.

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