ТОО «ЭПК-forfait» информирует об изменении тарифов на электрическую энергию с 5 апреля. Данные тарифы утверждены в соответствии с мотивированным заключением департамента Комитета по регулированию естественных монополий министерства нацэкономики РК по Костанайской области от 27 марта.

Основными причинами повышения тарифа в компании называют рост стоимости покупки электроэнергии и рост тарифов на передачу электрической энергии по сетям энергопередающих компаний.

В компании представили новые тарифы на электроэнергию.

Для потребителей г. Костанай и районов Костанайской области:

Юридические лица и прочие потребители (не для бытовых нужд): 39,02 тенге/кВтч. Рост на 19,6%.

Предприятия – производители социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ): 39,02 тенге/кВтч. Рост на 19,6%.

Для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета: 79,21 тенге/кВтч. Рост на 5,0%.

Население: 33,79 тенге/кВтч. Рост на 18,1%.

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