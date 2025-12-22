В Казахстане в 2026 году вырастут пенсионные выплаты — увеличатся минимальная и базовая пенсии, а также изменятся средние показатели по системе в целом. Повышение заложено в республиканском бюджете на 2026–2028 годы и коснётся более 2,5 млн пенсионеров, передаёт BAQ.KZ.

Согласно утверждённым параметрам, минимальная пенсия в 2026 году увеличится до 69 049 тенге. Сейчас она составляет 62 771 тенге, то есть прибавка составит 6 278 тенге.

Также вырастет базовая пенсионная выплата: с 32 360 тенге в 2025 году до 35 596 тенге в 2026-м. Рост — 3 236 тенге.

На сегодняшний день пенсионный возраст в стране составляет 63 года для мужчин и 61 год для женщин. Эта норма сохранится как минимум до 2028 года. При этом пенсионная система Казахстана включает три компонента:

солидарная пенсия — для граждан, работавших до 1998 года, финансируется государством;

— для граждан, работавших до 1998 года, финансируется государством; базовая пенсия — государственная выплата для всех пенсионеров, её размер зависит от стажа;

— государственная выплата для всех пенсионеров, её размер зависит от стажа; накопительная пенсия — формируется за счёт средств в ЕНПФ, куда ежемесячно перечисляется 10% заработной платы.

После индексации в 2026 году, по данным проекта бюджета, минимальный размер пенсии составит 104 645 тенге , а максимальный — 238 412 тенге.

В документе также приведены прогнозные средние значения на ближайшие годы. Так, средний размер пенсии ожидается на уровне 103 687 тенге в 2026 году, 108 940 тенге — в 2027-м и 113 995 тенге — в 2028 году. Средняя базовая пенсия прогнозируется в размере 54 082 тенге в 2026 году, 58 276 тенге — в 2027-м и 61 527 тенге — в 2028 году. Повышение выплат планируется поэтапно.

По состоянию на 1 ноября 2025 года в Казахстане насчитывается 2 млн 516 тыс. пенсионеров.

