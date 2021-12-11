USD 434.4
EUR 490.09
RUB 5.91
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Стало известно об изменении правил использования пенсионных выплат в Казахстане

Стало известно об изменении правил использования пенсионных выплат в Казахстане

kurs2015.ru

Vinkmag ad

В Казахстане утвердили изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. Об этом вечером 10 декабря на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития Бакытжан Качаков, передает Tengrinews.kz.

— Пополнить вклад в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилья. При этом, в течение трех лет необходимо будет оформить жилищный займ.

В тоже время, премия государства и ставка вознаграждения будут выплачиваться на сумму вклада с учетом пополненных средств.

— Приобретать земельный участок для строительства индивидуального дома, или строить индивидуальный жилой дом на своем земельном участке.

Вместе с тем, нельзя передавать вклад о жилищных строительных сбережениях в качестве залога», — написал замглавы Комитета.

Публикацию чиновника позже прокомментировала глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Погибли врачи. 19-летний водитель управлял самосвалом, который попал в смертельное ДТП
Следующая новость

«Зеленый» статус будет сохраняться в течение года только при полном курсе вакцинации