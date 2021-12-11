Стало известно об изменении правил использования пенсионных выплат в Казахстане

В Казахстане утвердили изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. Об этом вечером 10 декабря на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития Бакытжан Качаков, передает Tengrinews.kz.

— Пополнить вклад в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилья. При этом, в течение трех лет необходимо будет оформить жилищный займ.

В тоже время, премия государства и ставка вознаграждения будут выплачиваться на сумму вклада с учетом пополненных средств.

— Приобретать земельный участок для строительства индивидуального дома, или строить индивидуальный жилой дом на своем земельном участке.

Вместе с тем, нельзя передавать вклад о жилищных строительных сбережениях в качестве залога», — написал замглавы Комитета.

Публикацию чиновника позже прокомментировала глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.

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