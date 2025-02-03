По итогам января курс тенге укрепился на 1,3%, до 518,2 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 254 до 227 млн долл. США. Общий объем торгов составил 4,5 млрд долл. США. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка РК.

Продажи валюты из Национального фонда за январь составили 850 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал». Доля продаж из Национального фонда составила 19% от общего объема торгов или порядка 43 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.

«По предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в феврале Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 550 до 650 млн долларов США. В январе Национальный Банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов. Покупка валюты в ЕНПФ в феврале не планируется. В январе Национальным Банком было принято решение о внедрении механизма зеркалирования, подразумевающего продажу на внутреннем валютном рынке долларов США, полученных в результате реализации золота, купленного ранее у отечественных золотодобывающих предприятий. В рамках данного решения в январе было стерилизовано 244 млрд тенге. В феврале в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте порядка 250 млрд тенге», — сообщает Нацбанк РК.

В рамках принципа транспарентности Национальный Банк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

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