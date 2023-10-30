Стало известно, сколько казахстанцев получают больше 1,5 млн тенге в месяц

Бюро национальной статистики опубликовало результаты ежегодного обследования об уровне зарплат в Казахстане. Оказалось, что среднестатистический казахстанец зарабатывает 251 356 тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики, обследование провели еще в апреле. В нем участвовали все крупные предприятия и выборочно – 30% средних и малых. Статистики анализировали данные о фактической зарплате с учетом всех надбавок, премий и прочих доплат. 49% работников, чьи зарплаты проанализировали в рамках обследования, – мужчины, 51% – женщины.

Динамика заработной платы

Согласно данным статистиков, распределение зарплат оказалось следующим:

до 70 тыс. тенге – 1,5% работников;

от 70 тыс. до 150 тыс. тенге – 22,8%;

от 150 тыс. до 300 тыс. тенге – 36,2%;

от 300 тыс. до 600 тыс. тенге – 30,8%;

от 600 тыс. тенге до 900 тыс. тенге – 5,5%;

от 900 тыс. тенге до 1,2 млн тенге – 1,7%;

от 1,2 млн тенге до 1,5 млн тенге – 0,6%;

свыше 1,5 млн тенге – 0,9% работников.

«Также Бюро рассчитало медианное значение заработной платы работников. В 2023 году его размер составил 251 356 тенге (в 2022 году – 204 149 тенге). Медиана – это центральное значение всего зарплатного ряда, расположенного по мере возрастания, где по итогу половина всех трудящихся получают больше него и половина – меньше», – сообщили в Бюро национальной статистики.

Динамика заработной платы

При этом модальное (то есть наиболее часто встречающееся) значение зарплаты в Казахстане оказалось гораздо ниже. Оно составило всего 81 377 тенге.

«У руководителей уровень заработной платы по сравнению с 2022 годом вырос на 13,9%. У рабочих промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий – на 23,2%, а у неквалифицированных рабочих – на 26,4%», — сообщает бюро национальной статистики.

Казахстанцы со средним образованием в основном получали около 230,8 тыс. тенге в месяц. У сотрудников с высшим образованием средняя зарплата – 398,2 тыс. тенге, а у тех, кто имеет дополнительную степень, она еще солиднее: около 505,2 тыс. тенге.

Больше всего в Казахстане ценят специалистов в возрасте от 35 до 44 лет. Их средняя зарплата в апреле оценивалась в 356 тыс. тенге. На втором месте работники 45-54 лет (330,6 тыс. тенге), на третьем – 29-34 лет (324,3 тыс. тенге). После 65 лет казахстанцы могут рассчитывать на средний заработок в 284,4 тыс. тенге в месяц. Меньше всего платят молодежи от 16 до 24 лет: в среднем 223,2 тыс. тенге в месяц.

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