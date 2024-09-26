Летом Костанайский энергоцентр обратился в антимонопольное ведомство с заявкой на повышение тарифа.
В департаменте с ней ознакомились, и по результатам изучения в повышении им было отказано. Руководство КЭЦ увеличение тарифа мотивировало тем, что в прошлом году они недополучили доход в размере 1 миллиарда тенге, и чтобы восполнить потери, они хотели повысить стоимость своей услуги. Эти деньги планировалось потратить на закрытие задолженности перед поставщиками.
Однако, как сообщили в антимонопольном ведомстве, в результате проверки, выяснилось, что в апреле этого года в предприятии увеличился объем оказываемых услуг, благодаря этому КЭЦ получил доход, который покрывает затраты предприятия. Таким образом с 1 октября тариф для юридических лиц снизится сразу на 15%.
Для производителей социально значимых продуктов питания, а это мельницы и пекарни, снижение ожидается на 7%. А для населения он останется на прежнем уровне.