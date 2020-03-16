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Стало известно во сколько выступит Касым — Жомарт Токаев

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Пресс-секретарь Президента РК Берік Уәли в своем facebook опубликовал информацию по поводу обращения Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи с ЧП РК, сообщает alau.kz

Телевизионное обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан будет показано в эфире республиканских каналов сегодня в 14-00.

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