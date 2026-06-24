Стало известно, вырастут ли тарифы на электроэнергию с 1 июля





Правительство Казахстана приняло решение не повышать тарифы на электроэнергию. Об этом 26 июня сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Поводом для комментария стал вопрос журналистов о проекте приказа, опубликованном ранее на портале «Открытые НПА», который предусматривал повышение тарифов. Позже документ был отозван, сообщает zakon.kz

Министр подтвердил, что решение об увеличении стоимости электроэнергии принято не будет.

«Не вырастут. С 1 июля тоже не вырастут. Было принято такое решение. Мы приняли. Правительство приняло. Не вырастут», — заявил Ерлан Аккенженов.

Таким образом, тарифы на электроэнергию с 1 июля останутся на действующем уровне.