Стало меньше. Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

5 декабря в Костанайской области зарегистрировано 78 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,3%.

Заболевшие: 37 жителей г. Костанай, 10 – г.Лисаковск, 8 — г.Рудный, 8 – Денисовского района, 6 – Аулиекольского района, 4 – г. Житикары, 3 – Костанайского района, 2 – Алтынсаринского района.

67 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 в целях эпид.надзора, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 62 с симптомами заболевания, 16 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 05 декабря зарегистрировано 5804 случая COVID-19, выписано с выздоровлением 4282 человека.

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