25 июля на пересечении проспекта Абая и улицы Чкалова водитель автомобиля марки Jetour проехав на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с металлическим ограждением и совершил наезд на женщину, которая шла по тротуару. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
По словам водителя, во время движения он потерял сознание и не справился с управлением. Медицинское освидетельствование показало, что на момент аварии он был трезв.
Пешеход — женщина пенсионного возраста — с травмами доставлена в медицинское учреждение.
По данному факту полицией начато досудебное расследование, процессуальное решение по которым будет принято после всех следственных действий.
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