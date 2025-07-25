25 июля на пересечении проспекта Абая и улицы Чкалова водитель автомобиля марки Jetour проехав на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с металлическим ограждением и совершил наезд на женщину, которая шла по тротуару. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

По словам водителя, во время движения он потерял сознание и не справился с управлением. Медицинское освидетельствование показало, что на момент аварии он был трезв.

Пешеход — женщина пенсионного возраста — с травмами доставлена в медицинское учреждение.

По данному факту полицией начато досудебное расследование, процессуальное решение по которым будет принято после всех следственных действий.

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