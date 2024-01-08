Стало плохо. Замерзающего рыбака в Костанайской области нашли спасатели

Кадр из видео ДЧС Костанайской области
8 января в Карасуском районе в 8 километрах от села Койбагор, на озере Койбагор, около 6 утра спасатели нашли замерзающего рыбака. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Проведя аварийно-спасательную операцию, спасатели совместно с полицией эвакуировали 61-летнего мужчину. По его словам, 7 января в обед выехал на рыбалку и возвращавшись обратно, ему стало плохо.
Мужчину госпитализировали в Карасускую районную больницу с подозрением на инсульт.
На спасение выезжали сотрудники ДЧС 4 личного состава и 1 единица техники
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