Стань предпринимателем. Заявки на льготное кредитование ждут от жителей Костанайской области

В текущем году в Костанайской области для кредитования не менее 180 человек из числа молодежи предусмотрено 900 миллионов тенге.

Претендентами на получение микрокредитов являются молодежь из числа предпринимателей, срок государственной регистрации которых в качестве ИП на момент обращения за микрокредитом составляет не более 5 лет.

18 апреля состоялось первое заседание Конкурсной комиссии по отбору бизнес-проектов молодежи в рамках льготного микрокредитования.

Рассмотрены и одобрены заявки 8-ми претендентов из Костанайского, Житикаринского, Денисовского районов, городов Костанай и Рудный,

Молодежью заявлены проекты по приобретению торгового оборудования, оборудования по производству молочной продукции, аппаратов для очистки и продажи питьевой воды, 2 проекта по приобретению специализированной техники, 2 проекта по развитию животноводства.

Поверенным агентом КФ АО «Аграрная кредитная корпорация» продолжается прием заявок молодежи в возрасте от 21 до 35 лет на кредитование в целях развития бизнеса.

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