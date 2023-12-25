Стандартный набор за 24 тысячи тенге: о тратах на продукты рассказал министр торговли

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В 24 тысячи тенге обошлась крупная покупка продуктов министру торговли и интеграции Арману Шаккалиеву, об этом он рассказал в кулуарах мажилиса, сообщает informburo.kz
На эту сумму на рынке он приобрёл фрукты, овощи, кисломолочные продукты и мясо.
«Это не новогодняя корзина, а крупная покупка. Она обошлась мне в 24 тысячи тенге. Значит, купил я хурму, помидоры, огурцы, мясо, кисломолочку, две лепёшки – хороший стандартный набор», – рассказал министр.
Он отметил подорожание продуктов на рынке на 9,8%.
При этом министр не ответил, какие продукты покупает к Новому году. Он подчеркнул, что цену на среднюю новогоднюю корзину установить не получится, ведь у каждого разные предпочтения и возможности.
«Знаете, ко мне на рынке бабушка подошла и говорит: «Ты сколько ешь? У тебя какой кошелёк? Вот на столько и купишь». Нельзя сказать, что средняя корзина стоит столько-то», – сказал министр.