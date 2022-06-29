Станет еще холоднее. Прогноз погоды на 30 июня — 2 июля

Прогноз погоды озвучили синоптики «Казгидромета» на предстоящие три дня.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов по территории Казахстана ожидаются дожди с грозами, 01 июля на востоке, 02 июля на западе республики сильные дожди, а также ожидаются град, шквал, усиление ветра.

С отрогом Северо-западного антициклона ожидается понижение температуры воздуха и прохладная погода практически на большей части страны.

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