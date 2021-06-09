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Станет еще прохладнее. Прогноз озвучили синоптики на 10-12 июня

Южный малоподвижный циклон не спешит покинуть территорию Казахстана, с которым в ближайшие трое суток на большей части страны прогнозируются дожди, в центре и на юго-востоке сильные дожди, усиление ветра, возможно выпадение града, также на юге пыльная буря.

Понижению температуры воздуха в северной, центральной и восточной части республики будет способствовать очередной холодный Скандинавский антициклон.

Стоблики термометров в этих регионах опустятся ночью до 2-10 тепла, днем до 15-20 тепла, в южной части до 7-18 тепла, днем до 22-35 тепла.

В западной части температура воздуха будет варьироваться ночью в пределах 15-23 тепла, днем 25-37 тепла.

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