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Станет еще теплее. Прогноз на 16-18 октября

ФОТО ALAU.KZ

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Обширный антициклон продолжает оказывать свое влияние на территорию Казахстана.

Почти по всей республике установится сухая, тёплая погода. Лишь на западной части страны, под влиянием ложбины циклона, ожидается дождь.

На западе и юге страны сохранятся усиление ветра, пыльные бури.

Основной фон температуры воздуха днем на западе, северо-западе республики 12….22 тепла, на севере, востоке и в центре республики 13…20 тепла, на юге, юго-востоке страны 13….23 тепла.

 

 

 

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