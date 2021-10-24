Станет теплее – погода на 24 октября

Погоду на 24 октября в Казахстане синоптики обещают по-осеннему переменчивой, сообщает zakon.kz.

РГП «Казгидромет» передает, что на большую часть территории Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана, которые обусловят постепенное повышение температуры воздуха. Лишь на западные регионы Казахстана будет оказывать влияние ложбина северного циклона, вызывая понижение температуры воздуха.

Но фронтальные системы продолжат оказывать свое влияние практически на все области страны, принося осадки в виде дождя и снега.

Туман ожидается на севере Костанайской области. В Костанае днём ожидается температура +13 градусов. Ветер южный 5 метров в секунду.

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