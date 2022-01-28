Становится только хуже ситуация с коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

27 января в Костанайской области зарегистрировано 583 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,27%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 259, г. Рудный – 109, г.Житикара – 63, г.Аркалык – 28, Алтынсаринский район – 24, по 20 случаев в г.Лисаковске, Аулиекольском и Мендыкаринском районах, район им.Б.Майлина – 15, Камыстинский район – 7, Узункольский район – 6, Федоровский район – 5, Сарыкольский район – 4, по 1 случаю в Амангельдинском, Жангельдинском и Денисовском районах.

557 обследованы по самообращению, 21 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью.

Из числа инфицированных лиц 514 с симптомами заболевания, 69 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 27 января 2022г. зарегистрировано 46 177 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 42 065 человек.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 352 450 человек, вторым компонентом 333 962.

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