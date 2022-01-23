Станут ли автомобили доступнее для казахстанцев

«Сделать новые автомобили доступнее для простых граждан» – с такой петицией обратились автолюбители Казахстана к главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

Авторы документа считают, что снижение утилизационного сбора и введение мер государственной поддержки помогут в этом вопросе, передает informburo.kz

Разбираемся, что происходит на рынке и как государству стимулировать население к покупке новых автомашин.

50% автомобилей в Казахстане старше 20 лет

Согласно официальной статистике, в Казахстане по состоянию на 1 декабря 2021 года зарегистрировано 3,8 млн легковых автомобилей. 63% из них составляют машины старше 10 лет. Шеф-редактор издания Kolesa.kz Евгений Кубеков при этом подчёркивает, что автопарк постепенно молодеет: на 1 января 2015 года в стране было зарегистрировано 4 000 109 автомобилей, из них старше 10 лет – 2 900 613 шт., на 1 января 2021 года в стране – 3 870 318 автомобилей, из них старше 10 лет – 2 495 407 штук.

Позитивная динамика налицо, но останавливаться на достигнутом однозначно не стоит. К примеру, в России средний возраст автопарка составляет 14 лет, а доля машин старше 20 лет находится на уровне 21%. В Европе автомобили ещё моложе – их средний возраст достигает 11,5 лет, в частности в Люксембурге – 6,5 лет, в Великобритании – 8 лет, а в Эстонии – 16,7 лет.

Казахстан как страна с огромной территорией и большими расстояниями между населёнными пунктами испытывает устойчивую потребность в повышении автомобилизации. Логистика играет ключевую роль в экономическом развитии страны. В частности, автомобилизация снижает транспортные издержки как для представителей бизнеса, так и для населения в целом. Мультипликативный эффект, оказываемый на национальную экономику, составляет существенные 20%. Иными словами, национальная экономика может ежегодно получать дополнительные 200 млрд тенге за счёт повышения обеспеченности населения автомобилями.

Что мешает росту автомобилизации в стране?

Цены на новые автомобили растут в среднем на 4% – 10% в год. Это общемировой тренд, в 2021 году усугубившийся аномальной инфляцией. В конце 2020 года казахстанцы столкнулись с непривычной для рыночной экономики ситуацией, когда новые автомашины оказались в дефиците, а очередь на заказ расписана на несколько месяцев вперед.

Причиной, как и во многих других нестабильных ситуациях последних двух лет, стала пандемия коронавируса. Когда в 2020 году страны закрыли границы и приостановили производственные мощности, автопроизводители сократили выпуск машин. Соответственно, упал спрос на электронные чипы и полупроводники.

Их производители закономерно переориентировались на производство медоборудования, а также товаров, спрос на которых стремительно вырос, – телевизоров, компьютеров, видеокарт. Но в 2021 году на фоне восстановления мировой экономики, спрос на автомобили начал стремительно расти, а автозаводы не успели заключить контракты на поставку полупроводников и необходимых чипов, поэтому производство автомашин в мире сократилось.

В результате в 2021 году цены и на новые автомобили, и на подержанные автомобили в Казахстане выросли. Это также общемировой тренд – высокий спрос из-за дефицита новых машин породил рост стоимости. Причём спрос связан как с потребностью людей в автомобиле, так и с пандемией коронавируса, которая подтолкнула граждан отказаться от общественного транспорта и перейти на личный.

Но разработанная правительством программа, позволяющая казахстанцам приобрести новый автомобиль отечественного производства по сниженной ставке, пользовалась высоким спросом вплоть до 2018 года. Доля программы в ежегодном сбыте автомашин составляла 30-34%.

Но в последние три года доля льготного кредитования упала до 12% в общем объёме продаж. Причиной послужила пауза в работе программы, вызванной прекращением участия в ней Национального банка. Свое решение регулятор пояснил постепенным выходом института из государственных льготных программ, необходимым для укрепления национальной экономики.

Пандемия также создала трудности с поставками автомашин, связанные с ограничительными мерами, вводимыми странами для снижения уровня распространения коронавирусной инфекции и геополитическими конфликтами в мире. На этом фоне в странах собираются огромные очереди на доставку грузов.

В результате автомобили не успевают вовремя отправлять в Казахстан. Сроки также затягиваются из-за длительных простоев на границе.

Также важно помнить о том, что поставки автомобилей, как и ценообразование, регулируют глобальные автогиганты, которые рассматривают Казахстан исключительно как часть макрорегиона ЕАЭС и Центральной Азии.

Ситуацию в определённой степени удалось спасти отечественным производителям, которые, как сообщает Казахстанская ассоциация автобизнеса (АКАБ), в 2021 году произвели 92 839 легковых автомобилей.

Доля отечественного производства, которое в отличие от импортёров связано двусторонними обязательствами с глобальными автогигантами, в продажах новых автомобилей официальными дилерами составила 62,2% в 2021 году, то есть без вмешательства местного производства дефицит, влияющий на рост цен, мог быть ещё выше.

Ещё одним важным эффектом остается импортозамещение, позитивно сказывающееся на стабильности национальной экономики и курсе тенге.

Как стимулировать население на покупку новых автомашин?

Чтобы повысить доступность автомобилей для большинства населения, правительство в первую очередь должно заняться повышением благосостояния населения. Об этом неоднократно говорил президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев.

Согласно официальной статистике, в 2021 году модальная заработная плата казахстанцев, которая показывает, какую сумму чаще всего получают работники, достигла 173,2 тысячи тенге, а средняя заработная плата – 242 тысячи тенге.

Минимальная стоимость нового автомобиля по состоянию на начало 2022 года составляла 4,7 млн тенге, а следующая приближенная к ней цена – 5,3 млн тенге. Чтобы приобрести первую модель автомобиля, казахстанцу необходимо 27 модальных или 19 средних заработных плат, а для второй – 31 модальная или 22 средних заработных плат.

Одно из ключевых для этого направлений – стимулирование и развитие малого и среднего бизнеса. Но пока казахстанскому МСБ далеко до цели, на которую его ориентирует руководство страны, – стать драйвером национальной экономики и социально-политической жизни страны. Его доля едва дотягивает до трети ВВП. В развитых странах этот показатель превышает 50%, например, в Великобритании составляет 51%, в Германии – 53%, а в Японии – 75%.

Поэтому Казахстану необходимы новые механизмы стимулирования предпринимательства, которое может принести экономике страны до 40 млрд долларов дополнительного дохода.

Наряду с повышением благосостояния населения необходимо сдержать и рост цен на автомобили. Для этого важно развитие отечественной автомобильной промышленности, в частности нужно не только собирать машины в Казахстане, но и углублять локализацию, производить компоненты. Это позволит стабилизировать цены на авторынке, особенно в периоды нестабильной ситуации на внешних рынках.

Ещё один стимулирующий фактор для повышения доступности автомашин – возобновление программы льготного автокредитования. Но здесь важно провести работу над ошибками. СМИ неоднократно сообщали о том, что покупатели попросту не могут получить кредит из-за больших очередей и забюрократизированности процессов. Кроме того, на фоне передачи администрирования утилизационного сбора в государственную организацию целесообразно воспользоваться российским опытом и разработать льготные программы для отдельных категорий населения.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе тенденция роста цен на машины сохранится как в автосалонах, так и на вторичном рынке. Динамика цен на новые автомобили замедлится или остановится только при стабилизации мировой ситуации с дефицитом компонентов, необходимых для производства автомашин, логистической цепочки поставок и цен на основные металлы, используемые в автомобилестроении. При самых оптимистичных прогнозах произойдёт это к лету 2022 года

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