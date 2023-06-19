Станут недоступны все виды госуслуг по линии недвижимости в РК

Государственные услуги по земельным вопросам будут временно недоступны в понедельник в Казахстане, сообщает пресс-служба «Правительства для граждан», сообщает kaztag.kz

«В связи с объединением государственных баз данных по земле и недвижимости на информационной системе Единый государственный кадастр недвижимости 19 июня текущего года ожидается временная недоступность всех видов услуг по линии недвижимости и земельного кадастра», – говорится в сообщении.

Будет приостановлен прием документов на оказание услуг, в том числе прописку по месту жительства и оформление недвижимости через ЦОНы, а также портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, БВУ и органов исполнительного производства министерства юстиции РК.

Граждан предупредили, что из-за пуско-наладочных работ несколько дней может наблюдаться некорректная работоспособность ЕГКН и сервисов.

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