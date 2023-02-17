Старость не в радость: более 82 тыс. пенсионеров работают в Казахстане

Что случилось. По данным Министерства труда и социальной защиты, на 1 февраля 2023 года по проекту «Серебряный возраст» трудоустроили 670 безработных старше 50 лет. В Минтруда считают, что интерес работодателей к участию в проекте растёт. Это заметно по количеству заключённых договоров на организацию и финансирование социальных рабочих мест – в 2022 году их было 287, в 2023-м – 1912, передает informburo.kz

Контекст. С 2023 года участникам программы «Серебряный возраст» могут стать казахстанцы старше 50 лет. Раньше программа распространялась на людей от 58 лет. Проект направлен на трудоустройство безработных старшего возраста. Период участия в проекте засчитают в трудовой стаж, а сумма выплаты рассматривается как доход при исчислении пенсии. Срок участия – не более 36 месяцев. При этом зарплата участников проекта субсидируется из бюджета.

Как участвовать. Для участия в проекте «Серебряный возраст» нужно зарегистрироваться в качестве безработного. Регистрация проводится через онлайн-порталы Енбек и Egov, либо через центр занятости. При регистрации необходимо иметь удостоверение личности и ЭЦП ключ. Заявление на участие нужно подать в центре занятости. Для этого нужно принести:

удостоверение личности;

документ, подтверждающий трудовую деятельность (при наличии);

документ об образовании (при наличии).

Сколько можно заработать. По данным портала «Электронная биржа труда», работодатели предлагают зарплату от 70 до 400 тысяч тенге, в зависимости от вакансий. В КГУ «Центр занятости населения» акимата Алматы сообщили, что участники проекта получают от 100 до 200 тысяч тенге в месяц. Также работа по программе будет засчитана в стаж.

«Период участия в проекте будет засчитываться в трудовой стаж, а сумма выплаты будет рассматриваться как доход при исчислении пенсии, что положительно отразится при исчислении пенсионных выплат», – отметили в Минтруда.

Ежемесячный размер субсидий работодателю с учётом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг, без учёта выплат по экологическим надбавкам, составляет:

первые 12 месяцев участия – 70% от размера зарплаты, но не более 30 МРП;

с 13-го до 24-й месяц участия – 65% от размера зарплаты, но не более 30 МРП;

с 25-го до 36-й месяц участия – 60% от размера зарплаты, но не более 30 МРП.

Вакансии. По информации Минтруда, больше всего вакансий для участников проекта «Серебряный возраст» можно найти в сферах:

Сельского хозяйства – на бирже разместили 288 объявлений от работодателей, которые ищут животноводов, трактористов, дояров, работников по уходу за животными, инженеров-механизаторов сельского хозяйства, полеводов, агрономов.

Торговли и складирования – в 127 объявлениях предлагаются вакансии продавцов, кассиров, заведующих складом, торговых представителей.

Безопасности – 116 объявлений о поиске охранников и охранников объекта.

Кому будет проще найти работу. По данным Минтруда, по прогнозу потребности в кадрах на 2023-2030 годы большим спросом на рынке труда будут пользоваться учителя средней школы, бухгалтеры, охранники, инкассаторы, продавцы магазинов и их помощники.

Наименьшая потребность ожидается в группах:

фермеры в сферах сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства, производящие продукцию для личного потребления;

ремесленники, рабочие по точным (прецизионным) инструментам, полиграфии и картографии;

сборщики и испытатели изделий;

другие служащие в области администрирования;

охотники и рабочие по производству лесной и рыбной продукции.

Однако отмечается, что в разных регионах потребности в кадрах отличаются.

В центре занятости Алматы отмечают, что сложнее всего найти работу тем, кто делал большой перерыв в трудовой деятельности или ранее работал не по специальности.

«Нелегко найти работу лицам, имеющим сельскохозяйственные специальности, маркетологам, экологам, архивариусам. Легче найти работу в Алматы строителям, водителям, учителям, врачам, продавцам», – рассказали в центре занятости.

В столице по программе «Серебряный возраст» в 2023 году планируется трудоустроить 765 безработных граждан. В Алматы число подходящих по возрасту безработных составляет 2682 человека.

Почему это важно знать. Найти работу после 45 лет становится сложно, поскольку работодатели отдают предпочтение более молодым сотрудникам и даже зачастую указывают возрастные ограничения в объявлении о вакансии. При этом, чтобы обеспечить себе благополучную старость, людям нужно работать до достижения пенсионного возраста. Программа «Серебряный возраст» призвана решить эту проблему и стимулировать работодателей. Насколько эффективно будет реализован этот проект, покажут суммы пенсионных выплат, которые будут получать его бывшие участники.