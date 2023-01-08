Старт легализации иностранных авто тормозят новые правила от МВД

Изначально чиновники и полиция планировали запустить легализацию с 1 января 2023 года. Для этого был подготовлен проект специального постановления правительства с чётко обозначенными сроками.

Но в документе обнаружилось расхождение некоторых его пунктов с отечественным законодательством, и после того как с этим вопросом к полицейским обратился один из сенаторов, было решено срочно внести изменения в закон «О дорожном движении», пишут kolesa.kz

Поправки в закон, разрешающие легализовывать в стране иностранные праворульные авто, ввезённые в РК до 1 сентября 2022 года, быстренько утвердили обеими палатами парламента, их подписал президент, и вступят изменения в силу, по нашим расчётам, 12 января.

Казалось бы, обозначились сроки начала легализации. Осталось только дождаться выхода постановления правительства и можно ставить машины на учёт. Но не тут-то было! 4 января КАП МВД РК выпустил новый проект Правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезённых на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, а также категорий транспортных средств. Его планируют обсуждать до… 18 января.

После обсуждения проект правил надо будет ещё утвердить, подписать и опубликовать. Таким образом, с учётом всех бюрократических процедур стартануть легализация сможет в конце января при самом оптимистичном прогнозе, да и то, если власти не решат перед этим принять какие-то дополнительные подзаконные акты. К примеру, нужны поправки в приказ № 342 МИИР РК, которые могли бы отменить для легализуемых авто ограничения по экоклассу и требованиям к безопасности. Они тоже до сих пор не приняты.

Скорее всего, до начала легализации им придётся ещё и снова корректировать закон «О дорожном движении», поправки в который обсуждали буквально на бегу и наделали там ляпов. Процитируем, как вышло:

«В статью 67 (определяющую основания для запрета первичной регистрации авто. — Прим. Kolesa.kz) внести следующие изменения: в пункте 1 слова «грузов с правосторонним расположением органов управления» заменить словами «грузов с правосторонним расположением органов управления, или в связи с заменой кузова транспортного средства категории М1, или не снятых с регистрационного учёта в государстве, в котором осуществлялась последняя регистрация»;

дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:

«1-2. Положения, предусмотренные пунктами 1 и 1-1 настоящей статьи, не распространяются на транспортные средства, выпущенные в обращение в государствах — членах Евразийского экономического союза и ввезённые на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года».

Расшифруем понятным языком. Вышло, что депутаты, утверждая поправки, запретили ставить на учёт в Казахстане машины, не снятые с регистрации, к примеру, в той же России или Армении. И тут же ниже объявили, что это требование не действует на подпадающие под легализацию иностранные авто.

Далее следует ещё одна нестыковка. В проекте правил по взиманию сбора за легализацию говорится: «К транспортным средствам применяется ставка сбора за их первичную государственную регистрацию в размере 200 000 тенге, если транспортное средство… снято с государственного учёта по месту прежней регистрации в компетентном органе другого государства». То есть правила эти, получается, будут идти вразрез с требованием закона, о котором мы написали абзацем выше.

На наш вопрос о выявленных в документе ошибках ответа от Комитета адмполиции пока нет. Но без чёткого закона и правил легализация автомобилей с иностранным учётом в стране не начнётся. И что-то нам подсказывает, что, если за прошедшие месяцы так и не урегулировали спорные моменты, запуск программы может стартануть и… в феврале.

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