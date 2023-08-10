Старт заявок. Приобрести жилье на льготных условиях сможет молодежь Костанайской области

В прошлом году в Костанае был запущен пилотный проект — жилищная программа «Жас шанырак». Молодые специалисты города могли оформить ипотеку по льготным условиям. С этого года программа изменила название — теперь это «Костанай жастары» и воспользоваться ей могут не только костанайцы, но и жители всей области.

Стартует программа четырнадцатого августа. Подать заявку можно будет до первого сентября. Документы будут приниматься на базе акиматов городов и районов Костанайской области. Для этого уже созданы специальные комиссии по отбору претендентов. Оформить ипотеку по региональной жилпрограмме смогут жители Костанайской области не старше 34 лет. Ограничений по роду деятельности нет, то есть кем работает человек — не важно. А вот стаж значение имеет, срок здесь обозначен четко — не менее 6 месяцев. Правила есть и по прописке.

«Здесь, чтобы сразу не было вопросов, хотелось бы отметить, жилье можно приобрести только на территории того города или района, в котором вы работаете и прописаны на данный момент, то есть из района в городе Костанае жилье приобрести по программе не получится. Делается это в первую очередь для того, чтобы обеспечить кадрами наши регионы», — сказал заместитель руководителя управления общественного развития акима Костанайской области Абылай-Хан-Какенов.

Еще одно условие для желающих принять участие в программе — это отсутствие жилья у заявителя и членов его семьи. Совокупный доход не должен превышать 150 МРП за последние шесть месяцев.

Максимальная сумма займа до 15 миллионов тенге. Ставка по кредиту до 5% годовых. Первоначальный взнос не менее 10% от суммы займа. Максимальная сумма займа не более 19 лет. Участники программы могут приобретать, как на первичном, так и на вторичном рынке, где они сами найдут себе квартиры.

Полный перечень документов можно узнать на официальных сайтах городов и районов области. В этом году на региональную программу «Костанай жастары» выделено 2 миллиарда 100 миллионов тенге. Половина — это средства из бюджета области, вторая часть предоставлена в рамках софинансирования Отбасы банком.

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