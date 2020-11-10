Стартовало онлайн голосование за номинантов «Золотой книги молодежи»

Прием заявок для включения в «Золотую книгу молодежи» завершен. В этом году желающих вписать свое имя в книгу оказалось очень много — 222 человека. Поэтому сегодня стартовал новый этап конкурса — онлайн голосование, передает alau.kz

В этом году уникальный проект «Золотая книга молодежи» пополнится еще 11 именами. Это молодые костанайцы, которые добились успехов в здравоохранении, образовании, спорте, журналистике, волонтерстве и политике.

«В этом году 15 лет данному проекту. За эти годы уже внесли 218 лауреатов. В этом году прием заявок, подтверждающих документов проводился с 1 августа по 1 ноября», — рассказал председатель МОО «Ел Ертени» Болат Калиев .

Кандидаты предоставляли свои биографии, грамоты, дипломы и другие документы, подтверждающие заслуги перед областью. Но в этом году, в конкурс внесли некоторые изменения. Теперь не только отборочная комиссия решает, кто достоин войти в «золотую книгу», но и общественность. С сегодняшнего дня в инстаграм аккаунте управления по вопросам молодежной политики стартовало онлайн голосование, оно продлится до 16 ноября. Сделано это было по нескольким причинам. Одна из них — показать номинантов, ведь после проведения конкурса все знали только имена победителей, а не всех участников.

«Во-первых, мы хотели бы показать, что да они есть. Да, они все очень сильные ребята. Во-вторых, имиджевая составляющая проекта, то есть мы показываем , что у нас такие активные с очень большими достижениями номинанты. Мы показываем имидж нашего проекта», — пояснил Болат Калиев.

На время, пока идет голосование, аккаунт управления в закрытом доступе, чтобы избежать накрутки голосов. Все, что нужно сделать — это подписаться на управление молодежной политики и поставить лайк за своего кандидата. Но организаторы предупреждают, что окончательное решение остается за комиссией. Это голосование будет учитываться в случае спорных моментов. Кстати, о комиссии, в нее войдут представители госорганов, НПО, общественности, маслихата. Этап отбора комиссией начнется сразу после голосования.

«Невозможно сказать, сколько продлится второй этап, именно заседание комиссии, потому что как показывает опыт заседание комиссии может быть как один раз, так и три раза. Это зависит от обсуждения, от процесса самого обсуждения. Но мы планируем ко Дню первого президента успеть», — добавил Болат Калиев.

А третий этап — это само награждение. Организаторы пока решают, в каком формате оно пройдет, учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в регионе. Всего заявок было подано 222, наибольшее количество от представителей спорта, культуры, науки и волонтерства.

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