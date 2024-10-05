Аким Костанайской области Кумар Аксакалов сегодня посетил строящийся сквер на улице Арыстанбекова. Здесь же высадили саженцы деревьев. Глава области сообщил, что по поручению Главы государства в рамках реализации программы «Таза Қазақстан» начала года ликвидировано 185 свалок, высажено 186 тысяч деревьев, 327 парков и скверов восстановлено и построено.

Приведена в порядок северная часть Притобольского парка. Выделены деньги в этом году на преображение центрального сквера. На следующий год старые, изношенные и морально устаревшие аттракционы заменят на новые и он еще больше преобразиться», — сообщил глава области.

Глава области поручил не застраивать пустующие территории, а отдавать их под новые скверы, парки.

«Никому не отдавать, не продавать эти территории, а делать для горожан парки. Пусть небольшая территория, но там будет сквер. Вот по улице Арыстанбекова территория была пустая, теперь здесь будет парк для отдыха наших горожан. До конца октября все завершат», — отметил глава области.

Таких мест, отметил Кумар Аксакалов, должно быть больше и в городах и селах.

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