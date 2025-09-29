В филиалах Национального банка обмен банкнот старого образца на новые осуществляется без комиссии. Об этом сообщила пресс-служба финансового института, передает informburo.kz
При этом банки второго уровня и АО «Казпочта» вправе устанавливать комиссионные сборы в соответствии со своими внутренними документами. Ограничений по объёму обмена старых купюр на новые не предусмотрено.
«Однако для повышения удобства обмена Нацбанк совместно с Ассоциацией финансистов Казахстана провёл работу с банками по организации касс в их филиалах, где обмен банкнот можно осуществить без комиссии», – говорится в сообщении НБ.
С 24 сентября банкноты номиналом 5000 тенге образца 2011 года больше не принимают для оплаты. Все банки и Казпочта будут обменивать их на банкноты нового образца в течение трёх лет, а филиалы Нацбанка – бессрочно.
