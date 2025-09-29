 Ya Metrika Fast
Старые банкноты 5000 тенге больше не принимают для оплаты. Что с обменом?

— Сегодня, 15:04
Изображение для новости: Старые банкноты 5000 тенге больше не принимают для оплаты. Что с обменом?

Фото взято с inbusiness.kz

В филиалах Национального банка обмен банкнот старого образца на новые осуществляется без комиссии. Об этом сообщила пресс-служба финансового института, передает informburo.kz

При этом банки второго уровня и АО «Казпочта» вправе устанавливать комиссионные сборы в соответствии со своими внутренними документами. Ограничений по объёму обмена старых купюр на новые не предусмотрено.

Изображение 1 для Старые банкноты 5000 тенге больше не принимают для оплаты. Что с обменом?

Фото Н.Луговской/alau.kz

«Однако для повышения удобства обмена Нацбанк совместно с Ассоциацией финансистов Казахстана провёл работу с банками по организации касс в их филиалах, где обмен банкнот можно осуществить без комиссии», – говорится в сообщении НБ.

С 24 сентября банкноты номиналом 5000 тенге образца 2011 года больше не принимают для оплаты. Все банки и Казпочта будут обменивать их на банкноты нового образца в течение трёх лет, а филиалы Нацбанка – бессрочно.



