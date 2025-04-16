Казахстанцы продолжают обсуждать проблему: обменные пункты и банки за рубежом отказываются принимать доллары США, выпущенные до 2013 года, сообщает digitalbusiness.kz. Это создало волну беспокойства среди граждан, которые теперь задаются вопросами: действительны ли старые доллары в Казахстане, можно ли их обменять и что делать, если банк отказывается их принимать?

Как понять, что доллары — старые

Доллары старого образца — банкноты США, выпущенные до 2013 года. Их главное отличие от современных купюр — упрощенный дизайн и отсутствие новых защитных элементов, таких как голографическая полоса и цветопеременная краска. В народе банкноты разделили на «белые» (старые) и «синие».

В США начали модифицировать дизайн валюты еще в 1996 году — первыми новое лицо обрели стодолларовые купюры. Потом постепенно обновили банкноты в 5, 10, 20 и 50 USD. В 2013 году еще раз доработали «сотню» — и этот год сейчас считается определенным водоразделом. Все, что до 2013 года — купюры старого образца.

В 2026 году в США снова планируют обновить дизайн нацвалюты.

Откуда переживания из-за долларов

В общественном поле проблема появилась в 2024 году: об этом заговорили туристы, вернувшиеся из Таиланда, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии. Местные обменники и торговля там либо вообще не хотели брать у них доллары старого образца, либо меняли их по невыгодному курсу. При этом они ссылались на «устаревший» дизайн валюты и риск подделки.

Позже похожие новости стали приходить и из других стран. В списке засветились Египет, страны Ближнего Востока, Китай и даже Турция. Это популярные у казахстанцев туристические направления, и люди начали отказываться брать в обменниках и банках страны «белые» доллары. Невостребованные банкноты начали накапливаться.

С обменом валюты ситуация сложилась противоположная — люди начали активно нести доллары старого образца в обменники. Последние обязаны их принимать. Это знают не только в Казахстане, но и в странах-соседях, откуда к нам тоже стекаются «белые» купюры. Напряженности добавляет и тот факт, что в марте 2022 года в стране ввели запрет на вывоз инвалюты в сумме больше 10 тыс. USD в эквиваленте. Получается, банки второго уровня могут обменивать в США старые доллары на новые, если вывозят до 10 тысяч долларов.

Как регулятор решает проблему

В прошлом году Нацбанк Казахстана инициировал специальную программу по закупке у коммерческих банков американской валюты старого образца, невостребованной на внутреннем рынке. Размер комиссии за операции определялся с учетом текущих мировых валютных котировок. По итогам 2024 года регулятор вывез старых банкнот на общую сумму 48 миллионов USD.

Важным достижением стало заключение Казахстаном прямого соглашения с ФРС США, позволившего упростить процедуру приема устаревших долларовых банкнот. Документ дал возможность минимизировать затраты на логистику, страховые платежи и сопутствующие расходы. Благодаря этому размер операционной комиссии удалось снизить до минимальных 0,3 процента.

В феврале 2025 года Национальный банк подтвердил, что продолжит такую практику. При этом регулятор рассматривает ее как временное решение.

Могут ли банки и обменники не принять у вас старые доллары?

Нацбанк неоднократно заявлял, что доллары старого образца (1996–2013 гг.) являются законным платежным средством. Регулятор четко обозначил позицию. Так, в обменниках:

1) отказ в обмене старых долларов незаконен — если банкноты в хорошем состоянии, обменные пункты обязаны их принимать;

2) комиссия допустима только в случае поврежденных купюр. Обменный пункт взимает плату за год выпуска? Это нарушение!;

3) жалобы можно направлять в территориальные филиалы НБК — с приложением документов, подтверждающих отказ. Здесь можно найти их контакты.

С банками ситуация сложнее — они имеют право устанавливать комиссию за кассовые операции со старыми долларами.

Правила игры определяют два документа:

— согласно закону «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» к банковским операциям относятся прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц в тенге и в иностранной валюте;

— согласно Правилам осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей банк осуществляет следующие кассовые операции: прием наличных денег от клиента, выдачу наличных денег клиенту — для совершения банковских и иных операций.

При этом в законе о банках четко прописано, что ставки вознаграждения и комиссии, а также тарифы за оказание банковских услуг устанавливаются банками самостоятельно.

Самый известный прецедент в банковской среде создал Freedom Bank: в конце ноября 2024 года он ввел комиссию 2% за операции с такими купюрами. И ожидаемо вызвал недовольство казахстанцев.

Краткое резюме: обменные пункты не имеют права не принять доллары старого образца. Устанавливать комиссию за операции с этими банкнотами они тоже не могут. Что касается банков — они обязаны забрать «белые» доллары, но могут потребовать комиссию.

Совет: не хотят брать старые доллары? Требуйте у банка или обменника письменный отказ, который понадобится для подачи жалобы в Нацбанк.

Формально старые доллары в Казахстане обязаны принимать, но на практике некоторые банки усложняют процесс. НБК пытается решить проблему через выкуп купюр, но пока лучшая стратегия для граждан — знать свои права и настаивать на законном обмене.

Если тенденция с комиссиями распространится, регулятору, возможно, придется ужесточить контроль.

Совет для казахстанцев: проверяйте купюры перед поездками и следите за новостями Нацбанка.

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