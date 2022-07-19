Старые кредиты собираются списать в Казахстане

В Бюджетный кодекс страны предлагают ввести понятие «Безнадежная к взысканию задолженность» и прекращение требований кредитора по ней.

Это хотят сделать для очищения кредитного портфеля Казахстана от просроченной задолженности, связанной с нерегулированными кредитами 90-х годов, передает Экспресс К.

«По должникам вышеупомянутых кредитов отсутствует какая-либо информация об их юридическом статусе в связи с их деятельностью, в базе Министерства юстиции сведений по ним нет, — говорится в тексте проекта, опубликованного на портале открытых НПА. — В связи с чем не представляется возможным проведение дальнейших работ по взысканию имеющейся задолженности, а также их списание в рамках действующего бюджетного законодательства».

Как удалось выяснить Экспресс К, речь идет не о кредитах, выданных населению (то есть физическим лицам), а о бюджетных кредитах, выданных в 90-х годах государством напрямую бизнесу. Это директивные кредиты, выданные под гарантию акиматов и правительства РК, займы на пополнение собственных оборотных средств и другие кредиты.

На сегодня указать конкретную сумму не представляется возможным, так как продолжается поиск заемщиков и подтверждающих документов. На 1 января 2022 года неурегулированная сумма задолженности составляет порядка 120 миллиардов тенге, — говорится в ответе Министерства финансов на наш запрос.

В Министерстве финансов уточнили, что выделение средств из республиканского бюджета для этого не требуется. Также там добавили, что основания для прекращения требований правительства законодательно еще не установлены.

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