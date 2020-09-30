«Старые» купюры 2 000, 5 000 и 10 000 тенге перестанут действовать в октябре

3 октября заканчивается срок обмена банкнот национальной валюты номиналом 2 000, 5 000 и 10 000 тенге образца 2006 года. После этого срока данные банкноты филиалы Национального банка перестанут принимать и обменивать их на действующие денежные знаки. Казахстанцам давали четыре года, чтобы успеть обновить купюры, сообщает alau.kz

3 октября 2020 года завершается период обмена банкнот номиналами 2 000, 5 000 и 10 000 тенге образца 2006 года. Обмен изъятых из наличного денежного обращения банкнот на действующие денежные знаки национальной валюты проводится исключительно в филиалах Национального Банка. Поэтапная замена и изъятие банкнот образца 2006 года началась еще в ноябре 2016 года.

«Изымаются они с ноября 2016 года, период был, первый год ноября 2016 года по ноябрь 2017 года, меняли все филиалы банков второго уровня, которые есть в стране и филиалы Нацбанка. Потом еще три года данные банкноты образца 2006 года только меняется Нацбанком»,- говорит заместитель начальника отдела КФ «Нацбанка» Нурлан Жаулыбаев.

Прием банкнот от физических и юридических лиц и их замена на действующие денежные знаки национальной валюты осуществляется территориальными филиалами Нацбанка после подтверждения подлинности банкнот, без комиссии и ограничения по сумме. Отличить эти банкноты можно по изображению монумента «Байтерек» и ладони руки.

«Серия называется Байтерек, соответственно. Байтерек там нарисован, есть ладонь, самые отличительные знаки на данным момент на новых сейчас серия Самрук. Год нарисован мелки шрифтом над прямо Байтереком везде»,- сказал Нурлан Жаулыбаев.

Для волнений у основной части населения причин нет, так как в течение четырех лет в обороте уже произведен обмен устаревших банкнот на новые. Информация об окончании срока обмена банкнот старого образца касается только тех, у кого остались деньги старого образца в личных «хранилищах».

«После завершения обмена не будут, никакой силы они иметь не будут мы постоянно напоминаем, даем информацию, процесс ускорился обмена в этом месяце. Чуть более 1000 листов, раньше этот процесс шел медленней»,- заключил Нурлан Жаулыбаев.

Также в кассах Костанайского филиала Национального Банка Казахстан производится обмен банкнот образца 2006 года выпуска на действующие денежные знаки: это номиналом 1000 тенге — до 28 февраля 2021 года. В центральной части этой банкноты изображен монумент «Астана-Байтерек», а в нижней части — раскрытая ладонь руки. Помимо этого идет изъятие еще одной банкноты 500 тенге. Оно будет идти по 10 июня 2024 года.

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