«Старые» купюры 500 тенге перестанут действовать после 10 июня

Национальный Банк Казахстана напомнил, что 10 июня 2020 года завершается период параллельного обращения банкнот номиналом 500 тенге образца 2006 года, передает zakon.kz.

На данный момент, то есть в период параллельного обращения, банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года являются законным платежным средством, обязательны к приему на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей и переводов денег.

До 10 июня 2020 года включительно не допускается отказ в принятии банкнот старого образца в качестве средства платежа. Отказ в приеме банкнот и монет, которые являются законным платежным средством, влечет нарушение статьи 206 Кодекса РК об административных правонарушениях, — сообщили в Нацбанке РК.

В случае возникновения фактов отказа в приеме банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года (как на фото выше) в период параллельного обращения банкнот старого и нового образцов необходимо обратиться в территориальный филиал Национального Банка для принятия соответствующих мер.

Но после 10 июня 2020 года вступают в силу новые правила: банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года не будут являться законным платежным средством.

В то же время:

— банки второго уровня в течение 12 месяцев со дня завершения периода параллельного обращения принимают и обменивают банкноты старого образца на действующие денежные знаки;

— филиалы Национального Банка после истечения срока приема и обмена банками второго уровня еще в течение 3 лет будут принимать банкноты старого образца, а также осуществлять их замену на денежные знаки нового образца.

При этом, новые банкноты номиналом 500 тенге образца 2017 года (как на фото выше) будут находиться в обращении и останутся обязательными к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваться и обмениваться всеми банками и Национальным оператором почты.

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